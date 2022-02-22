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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Великобритания и Франция договорились о координации санкций против России

Макрон и Джонсон договорились работать синхронно в введении санкций против России

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unian.ua

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в ходе которого стороны пришли к согласию в вопросе координации санкций против компаний и лиц в России, которые способствуют «агрессии на Украине». Об этом сообщили в пресс-службе британского правительства.

«Премьер-министр [Борис Джонсон] заявил, что действия президента Путина являются грубым нарушением международного права и решив направить войска на восток Украины он нарушил Будапештский меморандум и Минские соглашения», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс подписала первый пакет санкций против России.

До этого Джонсон заявил по итогам встречи с кабинетом министров, что российские власти планируют вторжение на территорию Украины.

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Санкции против России
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