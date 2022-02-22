В ДНР сообщили о попытке теракта в отношении экс-министра обороны

Министерство госбезопасности ДНР сообщило о попытке теракта против бывшего главы минобороны республики Владимира Кононова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня 22 февраля в 16:32 в районе пересечения улицы Лазаренко и Цусимская совершена попытка террористического акта в отношении бывшего министра обороны ДНР Владимира Кононова», — говорится в сообщении.

В ходе взрыва пострадал мирный житель, возбуждено уголовное дело.

Ранее замначальника Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о взрыве на трассе Донецк — Горловка, в результате погибли три человека.

До этого в ЛНР сообщили, что мирный житель получил ранение во время обстрелов ВСУ.

В последнее время ситуация в Донбассе резко обострилась. ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Руководство республик эвакуировало часть населения в Россию, в частности в Ростовскую область, из-за угрозы украинского вторжения. Также в ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения.