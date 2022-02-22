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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Переговоры Путина и Алиева длились более четырех часов

Путин и Алиев подписали Декларацию о союзническом взаимодействии из 40 пунктов

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин провел переговоры с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны общались более четырех часов и затронули широкий круг вопросов, подчеркнув «динамичность» сложившихся отношений.

В частности, страны подписали Декларацию о союзническом взаимодействии, в которой выразили желание продолжить развитие двухстороннего военного сотрудничества и проводить совместные мероприятия подготовки вооруженных сил.

«Декларация достаточно обширная. В ней более 40 пунктов. Охватывает важнейшие сферы нашего взаимодействия. И, как я уже сказал, будет иметь важнейшее значение для будущего наших двусторонних отношений», — сказал Алиев.

Путин подчеркнул, что документ откроет новый этап развития отношений России и Азербайджана.

Президент РФ также отметил, что Москва уважает независимость соседних стран, раньше входивших в СССР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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