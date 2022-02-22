Журналисты рассказали об обстреле под Донецком: «пули свистели над головой»

Блогер из Италии Витторио Ранжелони, попавший вместе с другими журналистами сегодня под обстрел на трассе в Донбассе, в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что у него это уже «не первый такой опыт». По его словам, обстрел начался с украинской стороны.

«Сегодня вышел на съемку, поступила информация, что был совершен теракт на трассе Донецк-Горловка, где пострадали в том числе гражданский автомобиль, три человека погибли, по версии органов МВД. Приехали, удостоверились, что скорее всего там была попытка диверсии, направленная против командира подразделения народной милиции ДНР. Пока снимали, фиксировали, на месте присутствовали представители МВД и Следственного комитета, начался резко обстрел из стрелкового оружия и чего-то такого, среднего, СПГ скорее всего. Явно со стороны, где находятся украинские военные, потому что линия фронта идет как бы параллельно этой трассе. И свистели какие-то пули над головой. Оперативно представители МВД попросили зайти в укрытие, там как раз был блиндаж, который мог служить диверсионной группе для маскировки. Спрятались, переждали там 10 минут, пока ситуация не решилась, прекратились обстрелы. Собственно, ничего нового, уже не первый такой опыт, бывает», — сказал он.

В свою очередь, внештатный корреспондент «РИА Новости» Александр Гаюк рассказал «Газете.Ru», что никто из присутствовавших на месте обстрела ранен не был, а после боя журналисты оттуда «быстренько уехали».

«В тот момент группа журналистов работала на месте диверсии. По мнению оперативников, на этом участке горловской трассы, которая ведет в Горловку, вблизи населенного пункта Красный партизан был прорыв диверсионной группы со стороны авдеевской промзоны, эта территория подчиняется Украине. В то время, когда мы работали на том месте, начался обстрел из СПГ. Мы попытались укрыться, в это время уже было слышно, что зарождался бой, и какое-то время, минут, наверное, 5-10 мы были в укрытии, спрятались за окопами, ждали, пока закончится вся эта перестрелка. Все целы, живы, никто ранен не был. Как только бой закончился, мы сразу оттуда быстренько уехали», — сказал он.

Ранее сообщалось, что вместе с Гаюком и Ранжелони под обстрел также попали независимый американский журналист Патрик Ланкастер и блогер Надежда Чичерова.

Незадолго до этого замначальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил о взрыве на трассе Донецк — Горловка, в результате погибли три человека.