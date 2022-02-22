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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Нидерландах поддержали Россию по вопросу вступления Украины в НАТО

Голландский депутат Вилдерс призвал серьезнее отнестись к требованию России о нерасширении НАТО

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Reuters

Лидер голландской правой «Партии свободы», депутат парламента Нидерландов Герт Вилдерс призвал серьезней отнестись к требованию России о запрете расширения НАТО за счет Украинской территории.

«Это не наша война! Санкции, еще более высокие счета за электроэнергию и миллионы лишних беженцев нам ни к чему», — написал политик.

Также в тексте опубликованной записи есть требование серьезно отнестись к возражениям России против возможного вступления Украины в НАТО.

Он добавил, что и Голландцы не хотят вступления Украины в НАТО, так как такой союз нарушит хрупкий геополитический баланс в регионе, а это не отвечает голландским интересам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что на Западе не готовы воспринимать предложения РФ о нерасширении НАТО.

Член комитета бундестага ФРГ по международной политике Штеффан Котре, комментируя признание Россией ДНР и ЛНР, заявил, что Запад получил по заслугам а нарушение договора о политике нерасширения НАТО.

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