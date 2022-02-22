Токаев решил разработать антикризисный план из-за ситуации вокруг Украины

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел оперативное заседание Совета Безопасности в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщила его пресс-служба.

Отмечается, что члены Совбеза обсуждали социально-экономическое развитие Казахстана в контексте обострения на Украине. Так, Токаев поручил срочно принять антикризисный план, который поможет Нур-Султану справиться с «негативными последствиями неизбежного ухудшения международной ситуации», в том числе из-за санкций. Глава Казахстана также дал министрам конкретные поручения по минимизации рисков для экономики страны.

Ранее заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди заявил, что вопрос о признании Казахстаном независимости ДНР и ЛНР не стоит на повестке дня. Он отметил, что Казахстан исходит в этом вопросе из основ международного права и основных принципов устава Организации объединенных наций.