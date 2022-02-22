Канцлер ФРГ Шольц поручил остановить сертификацию «Северного потока — 2»

Канцлер Германии Олаф Шольц дал поручение минэкономики страны остановить процесс сертификации российского проекта «Северный поток — 2», передает «Интерфакс».

«Сегодня я попросил федеральное министерство экономики отозвать у Федерального сетевого агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это звучит как технический момент, но это необходимый шаг, чтобы теперь не могла состояться сертификация газопровода. Без этой сертификации «Северный поток — 2» не может быть запущен», — сказал германский лидер.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью газете Süddeutsche Zeitung, что Берлин и Вашингтон могут выдвинуть единый ответ на агрессию России по отношению к Украине.

«Наша позиция по «Северному потоку — 2» давно известна. Я не хотел бы ни за кого говорить, но канцлер (Германии Олаф) Шольц на вопрос о «Северном потоке — 2» сказал, что будет сильный, единый ответ. Эти слова говорят сами за себя», — сказал Блинкен.

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