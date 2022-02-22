В Европарламенте признали, что Россия готова к новым санкциям

Депутат Европейского парламента от Германии Гуннар Бек в своем обращении к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю заявил, что Россия выработала устойчивость против санкций, сообщает телеканал RT.

«Несмотря на ограничения Запада, после 2014 года Россия, судя по всему, выработала высокую устойчивость к санкциям <...> Избыточные доходы от экспорта нефти и газа копятся в Фонде национального благосостояния объемом €166 млрд, а государственный долг составляет всего 20% ВВП», — заявил Бек.

Он также отметил значительные золотовалютные резервы России — по словам Бека, в распоряжении Банка России находится до €540 млрд евро в золоте.

«По мнению вице-президента/высокого представителя, какую роль золотовалютные резервы и низкий государственный долг России играют в преодолении ею международного давления, оказываемого на ее валютную и экономическую систему, будь то экономические санкции или иностранные спекуляции в ущерб ее валюте и приемлемости государственного долга?» — интересуется Бек у Борреля.

Ранее стало известно, когда Евросоюз введет санкции против России.