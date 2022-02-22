США распорядились о вывозе оставшихся на Украине дипломатов в Польшу

Администрация американского президента Джо Байдена распорядилась вывезти оставшихся американских дипломатов из Украины. Посольство переносят в Польшу. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным издания, решение было принято из соображений безопасности. Если якобы возможного «вторжения не произойдет», дипломаты вернутся на Украину, говорится в материале.

Накануне посольство из Киева было перемещено в более западный город Львов. Но сейчас принято решение перенести его в Польшу.

Накануне в НАТО приняли решение об эвакуации сотрудников из Киева.

До этого посольства из Киева перенесли Австралия, Великобритания, Канада и США. Норвегия, в свою очередь, следит за ситуацией на Украине и пока не высказалась о планах по перемещению диппредставительства.