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Помпео назвал главные черты Путина

Экс-госсекретарь США Помпео о Путине: очень проницательный и утонченный человек

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший госсекретарь США и экс-руководитель ЦРУ Майк Помпео рассказал в эфире телеканала C-SPAN, что президент России Владимир Путин показался ему прекрасно информированным человеком, который всегда действует, как считает нужным.

«Очень проницательный, очень способный, я его невероятно уважаю. Меня часто критиковали за такие слова. <...> Я рассматриваю его как утонченного человека, который все просчитывает. Мы можем с ним не соглашаться, но он все равно будет делать по-своему», — сказал Помпео.

Он подчеркнул, что Путин является «отличным собеседником», который понятно говорит об интересах России. Поэтому американским дипломатам нужно было соответствовать.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что при его правлении у Америки не было таких проблем с Россией, Китаем и Ираном, как сейчас. По мнению политика, зарубежные партнеры не уважают текущего президента США Джозефа Байдена и его команду.

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