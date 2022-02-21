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Саакашвили объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме

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Irakli Gedenidze/Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что объявляет бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе судебного заседания политик обвинил властей Грузии в его «целенаправленной инвалидизации».

«Вы хотите, чтобы я так спокойно скончался. Не получится. Если надо будет, то я умру с высоко поднятой головой. С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку», — сказал он.

На прошлом судебном заседании, которое прошло 9 февраля, экс-президент спел гимн Украины и раскрыл государственные секреты.

Саакашвили арестовали 1 октября в Грузии, куда он вернулся спустя 8 лет эмиграции. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили назвал себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста, она длилась 50 дней. 21 декабря объявили массовую голодовку его сторонники, они требовали освободить бывшего грузинского лидера.

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