Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Главы ДНР и ЛНР попросили Путина признать независимость республик Донбасса 16:41
Школьница утонула в бассейне после того, как ее волосы засосало в слив 16:40
Еще один регион ввел режим ЧС на фоне потока беженцев из Донбасса 16:36
В украинском горсовете депутаты и жители подрались при обсуждении финансирования... 16:35
Сын покойной Зинаиды Кириенко перечислил ее наследников 16:34
Кортни Кокс отказалась от инъекций и решила стареть красиво 16:33
Борисова рассказала, как Малахов помог ей излечиться от наркозависимости 16:33
В Польше рассказали, в чем Россия побеждает Запад 16:32
Эксперт оценил способность Украины вернуть статус ядерной державы 16:28
Лавров прокомментировал сообщения посольства США о терактах в России 16:27

Лавров заявил о планах Запада столкнуть Россию и НАТО

Лавров заявил о попытке Запада создать непреодолимую конфронтацию между Россией и НАТО

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках московских переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом заявил, что западные страны пытаются создать конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что ситуация в мире, включая север Африки, ближневосточную проблематику и сирийское урегулирование, развивается быстро.

«К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров призвал коллег из Соединенных Штатов и НАТО «соблюдать понятия на международной уровне». Он заявил, что Россия заинтересована в переговорах с Госдепом, но будет добиваться честного отношения к России в переговорах по гарантиям безопасности.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть