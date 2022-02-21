Лавров заявил о планах Запада столкнуть Россию и НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в рамках московских переговоров с главой МИД Сирии Фейсалом Микдадом заявил, что западные страны пытаются создать конфронтацию между Россией и Североатлантическим альянсом, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что ситуация в мире, включая север Африки, ближневосточную проблематику и сирийское урегулирование, развивается быстро.

«К огромному сожалению, на наши усилия с вами, которые нацелены на выполнение резолюции СБ ООН 2254, влияет атмосфера, которую сейчас нагнетают наши западные коллеги, пытаясь создать чуть ли не непреодолимую конфронтацию между РФ и западным альянсом», — сказал Лавров.

Ранее Сергей Лавров призвал коллег из Соединенных Штатов и НАТО «соблюдать понятия на международной уровне». Он заявил, что Россия заинтересована в переговорах с Госдепом, но будет добиваться честного отношения к России в переговорах по гарантиям безопасности.