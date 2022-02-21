Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Россию прибыли 70 тыс эвакуированных беженцев из ДНР и ЛНР 15:14
В ДНР заявили, что еще один мирный житель погиб под обстрелами в Донбассе 15:10
В Госдуме назвали вбросом слова американской фигуристки о допинге... 15:10
Автоэксперты посоветовали подождать с покупкой автомобиля с пробегом 15:08
Ветеринары показали, что «Виагра» может спасать собак от редкого заболевания 15:02
Воспитатели забыли про двухлетнюю девочку, закрыв ее в детском саду... 15:00
Фигуристка Туктамышева прокомментировала итоги Олимпиады-2022 14:58
Суд начал процедуру банкротства лидера QR-сопротивления Петербурга 14:58
Швейцария сообщила о готовности принять встречу Путина и Байдена 14:57
Индексы Мосбиржи и РТС упали на 8-10% 14:56

Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Николай Лазаренко/РИА «Новости»

Госдепартамент США в очередной раз призвал американских граждан покинуть территорию Украины. Это следует из сообщения американского посольства на Украине, которое приводит РИА «Новости».

«Госдепартамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными транспортными средствами в связи с возросшей угрозой военных действий России», — отметили в ведомстве.

Ситуация с безопасностью на Украине, согласно сообщению, «по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране» и может ухудшиться.

Как предупредили дипломаты, если РФ якобы пойдет на реализацию приписываемых ей мер по эскалации ситуации вокруг Украины, возможно ограничение коммерческих рейсов.

«Существует большая вероятность, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки», — указано в сообщении.

Ранее Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска конфликта с Украиной.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть