Госдеп США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию Украины

Госдепартамент США в очередной раз призвал американских граждан покинуть территорию Украины. Это следует из сообщения американского посольства на Украине, которое приводит РИА «Новости».

«Госдепартамент продолжает призывать граждан США немедленно покинуть Украину коммерческими или частными транспортными средствами в связи с возросшей угрозой военных действий России», — отметили в ведомстве.

Ситуация с безопасностью на Украине, согласно сообщению, «по-прежнему остается непредсказуемой по всей стране» и может ухудшиться.

Как предупредили дипломаты, если РФ якобы пойдет на реализацию приписываемых ей мер по эскалации ситуации вокруг Украины, возможно ограничение коммерческих рейсов.

«Существует большая вероятность, что любые российские военные операции серьезно ограничат коммерческие авиаперевозки», — указано в сообщении.

Ранее Канада призвала не ездить в Белоруссию из-за риска конфликта с Украиной.