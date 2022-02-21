ЕС одобрил выделение новой макрофинансовой помощи Украине

Совет стран Европейского союза в понедельник, 21 февраля, окончательно утвердил выделение нового пакета макрофинансовой помощи Украине в размере €1,2 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте Совета.

«Для достижения стабильности на Украине, Совет принял решение о предоставлении экстренной макрофинансовой помощи на сумму €1,2 млрд в виде кредитов. Финансовая помощь направлена на обеспечение оперативной поддержки в ситуации острого кризиса и укрепления устойчивости Украины», — говорится в сообщении.

В Совете отметили, что текущая геополитическая напряженность оказывает пагубное влияние на и без того неустойчивую экономическую и финансовую стабильность Украины.

«Совет завершил процедуру согласования сегодня, всего через 21 день после того, как Еврокомиссия представила свое предложение (о выделении этой помощи - прим.)», - указано в релизе.

В январе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз выделит Украине €1,2 млрд в связи с конфликтом в стране, а также готовит новой пакет макрофинансовой помощи.

До этого глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) перевел второй денежный транш в размере 500 млн СДР (эквивалент $699 млн) на счета правительства страны.