Посольство США в Москве объяснило публикацию о возможных терактах в России

Пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц объяснил, почему дипмиссия опубликовала предупреждение о возможных терактах в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В последние дни ряд российских СМИ сообщили о волне «минирований» общественных зданий и мест в России, включая станции метро, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. У госдепартамента США нет более ответственной задачи, чем обеспечение безопасности американских граждан за рубежом», — сказал он.

Ребхольц добавил, что посольство предупредило соотечественников «исходя из соображений безопасности» и в русле своих обязательств по предоставлению четкой и своевременной информации.

20 февраля посольство США в Москве опубликовало на своем сайте предупреждение для американских граждан о возможных угрозах терактов в общественных местах в Москве и Петербурге, а также в районах, граничащих с Украиной. При этом диппредставительство не привело ссылки на конкретные публикации, на основе которых были сделаны выводы о возможности терактов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал действия американского посольства «весьма необычной практикой».