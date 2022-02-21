В США сравнили истерию из-за «вторжения» РФ на Украину с кануном Первой Мировой войны

Бывший главный аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) по России Джордж Биби заявил, что истерия вокруг «вторжения» России на Украину очень похожа на ситуацию, которая происходила в канун Первой Мировой войны. Об этом сообщает The National Interest.

Биби считает, что Соединенные Штаты сейчас делают то же, чем в свое время занимались Германская и Британская империи. Он отметил, что Россия, размещая свои войска у границ Украины, стремится защититься от НАТО и не позволить ему обосноваться поблизости.

Экс-сотрудник ЦРУ подчеркнул, что нагнетание истерии стало причиной начала Первой мировой войны, в то время как недоверие и страх в отношениях России с Западом могут привести к современной катастрофе.

С осени прошлого года в западных СМИ, а также на Украине заявляют, что Россия якобы готовит «крупномасштабное вторжение» на Украину. В Москве подобные утверждения неоднократно отвергали.

Ранее сообщалось, что США считают, что Россия продолжает подготовку к «полномасштабному вторжению» на Украину, которое состоится «в ближайшее время».