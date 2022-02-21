Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Жириновский сдал отрицательный тест на коронавирус 10:38
Задержан подозреваемый в нападении на композитора Колкера 10:38
Инструктор рассказал о коварстве «мартовской» погоды для водителей 10:38
Жуков оценил перспективы фигуристки Валиевой побороться за олимпийское золото 10:37
В ДНР заявили о попытке прорыва украинских диверсантов к границе России 10:33
Минфин России внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют 10:28
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели двух жителей Донбасса 10:27
Apple откажется от «скрытых» камер 10:26
ДНР: украинский диверсант подорвался при попытке установки бомбы на вокзале... 10:17
В Пермском крае четыре человека погибли в ДТП с бензовозом 10:17

Премьер Японии объяснил, зачем позвонил Путину

Премьер Японии заявил, что разговор с Путиным был важен для разрешения ситуации вокруг Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проблема вокруг Украины затрагивает не только европейский правопорядок, но и азиатский, поэтому Япония внимательно следит за ситуацией и вместе с другими странами прилагает усилия для ослабления напряженности.

«Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным. Необходимо искать способ решения, который устраивал бы заинтересованные страны, путем дипломатических усилий, а не односторонним изменением статус-кво», — сказал Кисида, выступая в парламенте.

Премьер Японии и президент России провели телефонный разговор 17 февраля.

Все новости на тему:
Россия — Япония
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть