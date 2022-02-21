Премьер Японии объяснил, зачем позвонил Путину

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным имел большой смысл для продолжения дипломатических усилий ради ослабления напряженности вокруг Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, проблема вокруг Украины затрагивает не только европейский правопорядок, но и азиатский, поэтому Япония внимательно следит за ситуацией и вместе с другими странами прилагает усилия для ослабления напряженности.

«Основываясь на понимании того, что нашей стране также необходимо продолжать усилия для ослабления напряженности, мы провели телефонный разговор с Путиным. Необходимо искать способ решения, который устраивал бы заинтересованные страны, путем дипломатических усилий, а не односторонним изменением статус-кво», — сказал Кисида, выступая в парламенте.

Премьер Японии и президент России провели телефонный разговор 17 февраля.