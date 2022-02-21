Генпрокуратура подтвердила задержание экс-министра обороны Казахстана Бектанова

Бывший министр обороны Казахстана Мурат Бектанов задержан по подозрению в бездействии во время массовых беспорядков в стране. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу генпрокуратуры республики.

Сообщается, что уволенный после январских волнений Бектанов был задержан 20 февраля. Днем ранее Генеральная прокуратурой начато досудебное расследование по статье 452 уголовного кодекса Республики Казахстан (бездействие власти). Сейчас экс-министр помещен в изолятор временного содержания.

«Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению», — заявили в надзорном ведомстве.

Бектанов, возглавлявший Минобороны с августа 2021 года, был освобожден от должности 19 января. В тот же день президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил нового министра обороны — им стал бывший заместитель министра внутренних дел страны, генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

В Казахстане 2 января начались массовые протесты, граждане выразили недовольство двукратным ростом цен на сжиженный газ. В Алма-Ате, крупнейшем городе республики, начались беспорядки, мародерство, нападения на госучреждения и силовиков. Власти страны ввели чрезвычайное положение в стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.