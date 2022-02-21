Посол Антонов заявил, что Россия хочет остановить экспансию НАТО

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия видит в НАТО военную машину и стремится остановить ее экспансию. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу CBS.

«Видите ли, Организация Североатлантического договора — это не миролюбивая НКО. Это военно-политическая машина или блок. Мы хотели бы остановить такую экспансию», — заявил Антонов.

По его словам, Россия хочет, чтобы США вывели свои войска и оружие из стран НАТО, так как это является гарантией безопасности для Москвы.

Ранее экс-глава МИД Украины Павел Климкин выступил за размещение американских войск на территории страны, он заявил, что это единственные гарантии, которые сработают. По словам Климкина, только гарантии США до момента вступления в Североатлантический альянс сработают. Он подчеркнул, что Украина должна поднимать стоимость вторжения на ее территорию.

До этого министр обороны США Ллойд Остин на пресс-конференции в Вильнюсе с главой литовского МИДа Габриэлюсом Ландсбергисом заявил, что США готовы прислать еще «тысячи военных» на восточный фланг НАТО, если потребуется.