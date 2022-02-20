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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Глава МИД Украины устроил «борьбу» с камерой в прямом эфире

Глава МИД Украины Кулеба не смог справиться с камерой в прямом эфире

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не смог справиться с техникой в прямом эфире, чем рассмешил ведущих. Случай произошел во время записи интервью для телеканала «Украина 24».

«Мне тут пальцем закрыли камеру», — прервал интервью глава украинского МИД, когда заметил возникшую проблему.

Около 30 секунд Кулеба пытался настроить видеозапись. Он крутил камеру в руках, а голос за кадром давал дипломату подсказки о том, что нужно сделать. В итоге все стало только хуже – запись выступления Кулебы продолжилась «вверх тормашками».

В этот момент ведущие, еле сдерживая смех, прервали его и сказали телезрителям, что вернутся к министру после его «борьбы с техникой».

Ранее Кулеба заявил, что Европа должна направить Киеву четкий сигнал о членстве в Евросоюзе. Он подчеркнул, что такая мера станет определенным сигналом и для России.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не потратил ни на одно государство больше денег, чем на Украину.

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