Депутат Верховной рады Илья Кива заявил, что наступление украинских военных в Донбассе — это последний шанс для Владимира Зеленского выполнить задание Запада. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам парламентария, Зеленский пытается спровоцировать РФ, начав наступление в Донбассе, которое может привести к тысячам человеческих жертв.

Кива подчеркнул, что то, как президент Украины комментирует появление раненых среди мирного населения, демонстрирует его цинизм.

«Игра на сцене лицедея — это ведь тоже манипуляция и обман для зрителя, <…> только сейчас мы слышим не восторженные аплодисменты, а бесконечное горе», — утверждает депутат Верховной рады.

Ранее Кива заявил, что сотрудники Службы безопасности страны (СБУ) должны заняться нейтрализацией президента США Джозефа Байдена, поскольку он угрожает национальной безопасности.

Парламентарий в публикации выразил надежду на то, что президент Украины Владимир Зеленский «именно с этой целью» пригласил Байдена в ближайшее время посетить страну.