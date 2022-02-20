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Замглавы МИД России назвал «отписками» ответы ЕС и НАТО по безопасности

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал «отписками» ответы НАТО и ЕС о понимании концепции неделимости безопасности. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия-1».

«Я бы эти бумаги назвал отписками. Это пара абзацев, ну, может быть, три. От этого разговора наши оппоненты уходят, причем уходят демонстративно, в некоторых аспектах вызывающим образом», — сказал он.

По его словам, глава МИД Сергей Лавров написал 37 писем своим коллегам из многих стран, но в ответ получил только «два коротких текста ни о чем».

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Suddeutsche Zeitung заявил, что позиция России по безопасности, изложенная в ответе Вашингтону, в корне противоречит основным принципам США. Москва занимает позицию, «которая в корне противоречит основным принципам, которые мы для себя определили», уточнил Блинкен.

По его словам, если Кремль продолжит настаивать на своих требованиях и захочет «отправить НАТО на позиции 1997 года», то Вашингтону и Москве не о чем будет договариваться.

Блинкен также заподозрил Россию в стремлении «воссоздать советскую империю». Он указал, что Россия должна показать западным странам желание диалога и объяснить, к чему именно она стремится на международной арене.

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