Глава МИД Украины Кулеба: Киев не планирует и не проводит никаких наступательных операций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не планирует и не проводит никаких наступательных операций, потому что не хочет войны. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«Украина не планирует и не проводит никаких наступательных военных операций, провокаций, диверсий и обстрелов территории России. Это не то, что мы делаем и планируем делать», — рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина не хочет войны, а стремится к миру.

Ранее Кулеба заявил, что Вооруженные силы страны не производили обстрелов территории России.

При этом Кулеба призвал «немедленно провести беспристрастное международное расследование инцидентов», о которых ранее сообщили российские СМИ.

Накануне стало известно, что два снаряда разорвались в Ростовской области в Тарасовском районе. Сообщалось, что военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

После этого в Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал.