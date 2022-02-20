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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Песков назвал Россию последней страной в Европе, которая хочет произносить слово «война»

Пресс-секретарь президента Песков: Россия даже не хочет произносить слово «война»

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Россия никогда ни на кого не нападала первой и даже не хочет произносить слово «война» после всех пережитых конфликтов. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Напоминаем, что Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет даже произносить слово «война», — сказал он.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, стали звучать заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию отвести войска от границ с Украиной. По его словам, это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию кризиса. Позднее он заявил, что Россия начала подготовку полномасштабного вторжения на Украину. В ходе Мюнхенской конференции Столтенберг указал на то, что стремление российской стороны уменьшить присутствие сил альянса на собственных границах приведет к обратному эффекту.

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