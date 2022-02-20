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Порошенко рассказал, как напугал российских танкистов

Бывший президент Украины Порошенко рассказал, как сдерживал «агрессию» РФ дезинформацией

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Reuters

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал, что, будучи главой государства, он сумел напугать российских военных слухами о западном оружии. Об этом Порошенко рассказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает mk.ru.

По его словам, сдержать «российскую агрессию» ему удалось при помощи дезинформации. Украина получила от Запада переносные ЗРК Javelin, однако не имела права применять их на фронте.

Тогда же, как уверяет Порошенко, он приказал распустить слух о том, что это вооружение находится в оснащении каждой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) и якобы уже на следующий день российские танкисты отказывались выходить на боевые позиции.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила о намерении создать службу, задачей которой будет противодействие «дезинформации» России против Украины.

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