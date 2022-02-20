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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Евросовете предупредили о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России

Глава Евросовета заявил, что ЕС придется расплачиваться за санкции против России

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Olivier Mattys/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что если Евросоюз введет новые значимые санкции против России, то сам будет страдать от этого. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными, свою цену будем платить и мы в Европе», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В настоящее время ЕС готовит пакет санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине. Санкции коснутся энергетического сектора, высоких технологий и доступа к финансовым рынкам.

По словам Мишеля, Евросоюз будет использовать все возможные методы и опции на дипломатическом уровне для урегулирования конфликта.

Также глава Евросовета сообщил, что Запад не может вечно предлагать Москве переговоры и «оливковую ветвь».

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