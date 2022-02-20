В Евросовете предупредили о последствиях для ЕС из-за новых санкций против России

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что если Евросоюз введет новые значимые санкции против России, то сам будет страдать от этого. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ясно одно: если будет дальнейшая военная агрессия, то мы пойдем на введение массивных санкций и цена для России должна быть и будет суровой. Однако давайте будем откровенными, свою цену будем платить и мы в Европе», — сказал он, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

В настоящее время ЕС готовит пакет санкций против России в случае эскалации ситуации на Украине. Санкции коснутся энергетического сектора, высоких технологий и доступа к финансовым рынкам.

По словам Мишеля, Евросоюз будет использовать все возможные методы и опции на дипломатическом уровне для урегулирования конфликта.

Также глава Евросовета сообщил, что Запад не может вечно предлагать Москве переговоры и «оливковую ветвь».