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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Боррель: нет страны, на которую Евросоюз потратил больше денег, чем на Украину

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Christian Lutz/AP

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не потратил ни на одно государство больше денег, чем на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет государства, на которое ЕС потратил больше денег, чем на Украину. 17 млрд евро — это очень много. Но ей предстоит еще пройти длинный путь реформ», — сказал он, отвечая на вопрос бывшего президента Эстонии Керсти Кальюлайд о возможности экстренного начала переговоров о приеме Украины в ЕС.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано сообщал, что вопрос членства Украины в Евросоюзе не стоит на повестке дня.

До этого вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис говорил, что выполнение Киевом соглашения об ассоциации с Евросоюзом откроет путь для следующих возможных шагов по интеграции государства в объединение.

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