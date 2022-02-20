Зеленский и Макрон обсудили эскалацию на востоке Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном обострение ситуации на востоке Украины, а также пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования.

«Проинформировал об обострении на фронте, наших потерях, обстрелах украинских политиков и международных журналистов. Обсудили необходимость и возможные пути немедленной деэскалации и политико-дипломатического урегулирования», — написал глава Украины в Twitter.

Также стало известно, что Зеленский заявил французскому коллеге Макрону, что украинские военные не станут отвечать на провокации в Донбассе.

Ранее телеканал CNN сообщил, что его журналисты и их коллеги из AFP попали под обстрел вблизи линии соприкосновения в Донбассе.

До этого агентство ТАСС написало со ссылкой на собственного корреспондента, что в центре, на севере и западе Донецка раздаются звуки обстрела. Огонь, предположительно ведут из тяжелой артиллери вооруженные силы Украины, добавили в агентстве.