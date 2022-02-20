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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В Раде заявили о грозящем отставкой «компромате» на Зеленского

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Депутат Верховной Рады Ренат Кузьмин написал в Facebook, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, если информация об отправке его родителей за границу окажется правдивой.

Парламентарий прикрепил к публикации ролик, растиражированный накануне в украинских социальных сетях.

В расшифровке телефонного разговора, Зеленский якобы попросил помощника организовать выезд родителей «в Испанию или на Карибы».

«16 февраля не напали, но мне так будет спокойнее. <...> Сними им дом на месяц. Папа будет орать, но ничего, я его успокою, пусть уезжает», — говорит один из участников беседы.

Далее человек просит оставить на Украине «супругу Лену» из-за повышенного внимания «конченных журналистов».

«Если это правда, то президент, призывавший нацию не паниковать, «єднатися» (объединяться. — Прим. ред.) и петь патриотические песни, должен уйти в отставку», — заключил парламентарий.

Россия категорически отрицает планы по вторжению на Украину.

Ранее Британия назвала новые сроки вторжения России на Украину.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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