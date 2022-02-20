Британия назвала новые сроки вторжения России на Украину

В Великобритании озвучили новые возможные сроки, в которые Россия якобы планирует совершить вторжение на Украину. Глава МИД Великобритании Лиз Трас заявила, что в худшем случае нападение может произойти на следующей неделе. Ее слова приводит Reuters.

«Такой наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет повернуть время вспять», — заявила британский министр.

По ее данным, в последнюю неделю западные страны фиксируют значительное повышение разного рода дезинформации, а также операций, которые проводятся в ДНР и ЛНР под чужим флагом.

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила во время Мюнхенской конференции по безопасности, что страна может запретить въезд для олигархов из России. По ее словам, в Британии «решительно настроены» на то, что Россия заплатит «большую цену» в случае нападения на Украину.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия начала подготовку полномасштабного вторжения на Украину..