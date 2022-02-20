Белый дом анонсировал заседание совета нацбезопасности по обострению на Украине

Пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден соберет в воскресенье, 20 февраля, совет национальной безопасности, чтобы обсудить обострение на востоке Украины. Об этом сообщает ТАСС.

«Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий», — отметила Псаки.

Помощники американского президента полагают, что Россия может начать вторжение на Украину в любой момент, добавила она.

Спикер Палаты представителей Соединенных Штатов, демократ Нэнси Пелоси заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что Россию в случае нападения на Украину ожидают такие санкции, с которыми Кремль ранее никогда не сталкивался.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, о совместном ответе Берлина и Вашингтона на гипотетическую российскую агрессию против Украины.