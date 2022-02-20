В ЕС отреагировали на заявления ДНР и ЛНР об украинском наступлении

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель усомнился в словах лидеров самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, заявивших, что вооруженные силы Украины планируют наступательную операцию на востоке страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное службой заявление Борреля.

«ЕС не видит никаких оснований для утверждения, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении», — говорится в сообщении.

Боррель также осудил применение тяжелых вооружений для обстрела гражданских объектов, отметив, что это нарушает «минские соглашения» и международные гуманитарные нормы, и приветствовал позицию Украины, характеризующуюся «сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации».

Ранее спикер Еврокомиссии Петер Стано заявил в интервью «Газете.Ru», что слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова не всегда соответствуют действительности.