В МИД Германии ответили на заявления властей ДНР и ЛНР

Глава немецкого МИД Анналена Бербок во время Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что при оценке происходящего на Украине нужно опираться на факты, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что досаду вызывает, когда в случае кризисной ситуации люди опираются на субъективные оценки. Она призвала следить за происходящими событиями, быть аккуратными и не становиться жертвами дезинформации.

«Мы знаем, что в так называемых народных республиках развернута кампания дезинформации», — сказала Бербок.

Она добавила, что Киев не давал повода для эвакуации донбасского населения. По ее словам, «накаленная атмосфера» не должна превратиться в повод для войны. В сложившихся обстоятельствах важную роль играет деятельность наблюдателей ОБСЕ, которые являются «глазами и ушами международного сообщества».

«…срочно призываю всех внимательно смотреть на то, что происходит, вычленять факты, но в то же время нам нельзя быть наивными и позволять вводить себя в заблуждение», — подчеркнула дипломат.

Она также ответила на вопрос о том, когда можно будет с уверенностью говорить о решении российской стороны начать военные действия на Украине.

«Я буду уверена, когда мы увидим факты», — заявила министр.

Она также обратила внимание на то, что происходящие события в Донбассе разворачиваются по сценарию, о котором предупреждали, а заявления ДНР и ЛНР являются «инсценировка для оправдания военного вмешательства».

Ранее Бербок заявила, что угроза войны на Украине действительно существует, но нет понимания, принималось ли итоговое решение.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.