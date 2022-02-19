Захарова назвала Зеленского «бездушным циником» после слов о Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничным президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что на территории Донбасса «никто не ранен и не убит».

«Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — сказала Захарова.

По ее словам, миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы на линии соприкосновения, отметив, что «значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил». Захарова также отметила, что американские наблюдатели были отозваны, чтобы не было «свидетелей» из США, которые «могли бы обвинить свое правительство во лжи».

Ранее Владимир Зеленский отметил, что информация о взрывах украинских снарядов в Ростовской области не соответствует действительности.

При этом в Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал. Согласно имеющейся информации, два снаряда разорвались в Ростовской области в Тарасовском районе. Сообщалось, что военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.