Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Глава минобороны Украины высказался о наступлениях в Донбассе 20:18
В Польше задумались об отключении «Северного потока — 1» 20:13
Москва ответит немецкому канцлеру, назвавшему нелепыми заявления о геноциде... 19:54
Козловский: российские фигуристы воспринимались аудиторией Пекина, как посредственные 19:54
В МИД Британии объяснили, чем ответят на «вторжение» РФ... 19:53
Франция призвала своих граждан покинуть Украину 19:47
В Евросоюзе заявили о «советском стиле мышления» руководства России 19:43
Российский фигурист раскритиковал организацию Олимпиады в Пекине 19:34
В Еврокомиссии назвали условия для введения новых санкций против России 19:26
В МИД Германии ответили на заявления властей ДНР и ЛНР 19:22

Захарова назвала Зеленского «бездушным циником» после слов о Донбассе

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала циничным президента Украины Владимира Зеленского, который заявил, что на территории Донбасса «никто не ранен и не убит».

«Заявление «они стреляют сами» в отношении жителей Донбасса мог сделать только бездушный циник, учитывая какое количество людей в ДНР и ЛНР погибло за эти годы», — сказала Захарова.

По ее словам, миссия ОБСЕ фиксирует обстрелы на линии соприкосновения, отметив, что «значительно больше со стороны подконтрольных Киеву сил». Захарова также отметила, что американские наблюдатели были отозваны, чтобы не было «свидетелей» из США, которые «могли бы обвинить свое правительство во лжи».

Ранее Владимир Зеленский отметил, что информация о взрывах украинских снарядов в Ростовской области не соответствует действительности.

При этом в Главном следственном управлении Следственного комитета России завели уголовное дело по факту обстрела приграничной территории Ростовской области со стороны военных Украины. Следователи уточнили, что среди мирного населения в результате обстрела никто не пострадал. Согласно имеющейся информации, два снаряда разорвались в Ростовской области в Тарасовском районе. Сообщалось, что военнослужащие ВСУ провели недалеко от границы массированные обстрелы с применением тяжелого вооружения.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть