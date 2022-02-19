Зеленский призвал ввести санкции против России, не дожидаясь «бомбардировки»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России необходимо вести уже сейчас. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он рассказал о споре, который у него состоялся с одним из лидеров ведущих стран о санкционной политике «в случае агрессии со стороны России».

«Нам говорят, что у вас есть несколько дней и начнется война. Я говорю, ок, примените сегодня санкции. Мне говорят, мы применим санкции, если будет война. Я говорю, ок, но вы мне говорите, что 100% война будет через несколько дней. Чего вы ждете? Нам не нужны ваши санкции после того, как начнется бомбардировка, как будут стрелять по нашей стране», — сказал Зеленский на Мюнхенской конференции.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что экономических санкций против России в случае ее вторжения на Украину может быть недостаточно, поэтому Лондон готов наложить ограничения на отдельных лиц и стратегически важные для Москвы предприятия.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени прошлого года. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину.