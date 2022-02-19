Депутаты «Слуги народа», глава МВД и журналисты попали под обстрел на одной из позиций ВСУ

Глава фракции «Слуга народа» в украинской Раде Давид Арахамия записал несколько видео, на которых рассказал о том, что он вместе с группой депутатов и иностранных журналистов попал под обстрел на территории Донбасса. Об этом сообщила в Telegram пресс-секретарь фракции Юлия Палийчук.

Обстрел произошел на одной из позиций, где расположены силы украинской армии. Депутаты были эвакуированы в убежище вместе с представителями иностранной прессы. Как сообщает «Страна.ua» со ссылкой на советника главы МВД Украины Антона Геращенко, под обстрел также попал руководитель ведомства Денис Монастырский.

Арахамия рассказал, что место, где они находились, было не в районе проживания местных жителей. Он отметил, что при стрельбе использовались снаряды 122 мм.

«Наш наблюдательный пункт находился за территорией, где живет мирное население. В общем-то туда стрелять без особой необходимости никому и не нужно было. Все, слава богу, живы, отсиделись. Было около 10-12 снарядов», — сказал руководитель фракции.

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