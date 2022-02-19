МИД ЛНР опроверг слухи о выходе республик Донбасса из минского процесса

Полномочный представитель самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего опроверг сообщения СМИ о том, что республики Донбасса хотят выйти из минских договоренностей. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Указанные трактовки СМИ не соответствуют действительности», — заявил в МИД ЛНР.

Дейнего подчеркнул, что ЛНР и ДНР планировали принять участие во внеочередных заседаниях контактной группы по Донбассу и официально сообщили об этом спецпредставителю главы ОБСЕ в контактной группе Микко Киннунену.

По его словам, Киев всячески отказывается обсуждать с республиками Донбасса конкретные предложения для достижения договоренностей.

Ситуация на линии соприкосновения на востоке Украины обострилась утром 17 февраля. В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) сообщили о самых активных за последние месяцы обстрелах со стороны вооруженных сил Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина стремится установить мир дипломатией.