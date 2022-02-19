Канцлер Германии призвал форсировать вступление в ЕС стран Западных Балкан

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал форсировать процесс вступление в ЕС стран Западных Балкан — Албании, Боснии и Герцеговины, Сербии, Северной Македонии и Черногории. Об этом сообщает ТАСС.

«Недостаточно объявлять перспективу расширения ЕС на этот регион стратегической целью. Мы должны этот процесс активно форсировать», — сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

Шольц подчеркнул, что только сильная и сплоченная Европа сможет играть важную роль в многополярном мире.

Ранее издание Politico со ссылкой на отчет Европейской палаты аудиторов (ЕПА) сообщало, что ЕС впустую потратил €700 млн на поддержку Западных Балкан. Проблемы возникли там, где странам необходимо было пойти на изменение законодательной базы. В частности, ЕС пытался помочь государствам в создании независимой судебной системы, однако в ЕПА указали на отсутствие политической воли у руководства стран региона для внедрения необходимых реформ.