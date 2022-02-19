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В Раде оценили переезд западных посольств во Львов

Депутат Рады Дубинский раскритиковал переезд посольств западных стран из Киева во Львов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Александр Дубинский прокомментировал переезд посольств ряда западных стран из Киева во Львов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, с учетом «неудержимого желания иностранных партнеров в лице посольств окопаться» во Львове, следует ввести ограничение их влияния на внутреннюю политику Украины Львовской областью.

«Пусть там выражают обеспокоенность губернатору, выбирают прокурора, начальника НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины), аттестуют судей и рекомендуют лещенконаемов (экс-депутатов Рады от партии «Блок Петра Порошенко» Сергея Лещенко и Мустафу Найема) в местные коммунальные предприятия», — утверждает Дубинский.

Он подчеркнул, что будет внимательно следить за их «успехами».

Ранее стало известно, что МИД Великобритании временно перенес дипмиссию на Украине из Киева во Львов.

До этого глава Госдепа Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что американское диппредставительство на Украине также на время перебирается на запад страны.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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