Президент Туркмении Бердымухамедов написал первую в 2022 году книгу

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов написал новую книгу – «Сияющие шаги благополучия». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Глава Туркменистана сообщил, что завершил работу над еще одной книгой, получившей название «Абаданчылыгынын рёвшен гадамалры» и представляющей собой сборник его выступлений перед общественностью. В ней обобщены различные вопросы развития страны, размышления о внешней политике, экономике, культуре, науке и других областях. Вместе с тем в новое издание вошло множество предложений, касающихся дальнейшего развития нашего государства», — говорится в публикации.

По словам Бердымухамедова, эта книга станет для каждого из присутствующих интересным и полезным пособием, а также подчеркнул, что она – его подарок всему туркменскому народу».

Ранее президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что уже два года назад достиг возраста пророка — 63-х лет, а потому намерен уступить свой пост «молодому поколению». При этом он оставляет за собой должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента) страны.