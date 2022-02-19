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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Байден обвинил ЛНР и ДНР в нарушении прекращения огня в Донбассе

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что ЛНР и ДНР нарушили прекращение огня в Донбассе. Об этом он заявил во время своего обращения по теме украинского кризиса, видеозапись которого опубликована на YouTube-канале Global News.

«На протяжении последних недель мы видели сообщения о росте числа нарушений режима прекращения огня российскими сепаратистами, которые пытаются спровоцировать Украину на Донбассе», — заявил Байден.

Он добавил, что никаких доказательств того, что Киев готовит провести атаку на Донбасс, нет.

«Нет никаких доказательств, и это противоречит простейшей логике - считать, что украинцы выберут этот момент, когда на границах собрались более 150 тысяч военных, чтобы накалить продолжающийся годами конфликт», — сказал президент США.

Ранее Байден заявил, что у Соединенных Штатов есть информация, что Россия в ближайшие недели будет атаковать Украину и даже Киев.

До этого представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские силовики обстреляли Докучаевск.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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