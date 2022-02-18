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СМИ назвали возможную причину передислокации посольства США из Киева во Львов

Hill: уничтожение документов при переносе посольства США из Киева связано с выборами 2016 года

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Gleb Garanich/Reuters

США могли принять решение о переносе своего посольства из Киева во Львов и об уничтожении документов и серверов из-за попытки замести следы по делу о вмешательстве в президентские выборы 2016 года на стороне Хилари Клинтон. Об этом сообщает The Hill.

Такую версию в настоящее время обсуждают политические эксперты.

Бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко рассказал украинскому изданию «Страна.ua», что в уничтожении секретных материалов, помимо американского президента Джо Байдена, могли быть заинтересованы влиятельные представители Демократической партии, например, советник главы государства по национальной безопасности Джейк Салливан.

По данным СМИ, именно Салливан заказывал материалы против Дональда Трампа во время предвыборной кампании 2016 года, когда тот работал в команде другого кандидата в президенты США Хилари Клинтон.

Телиженко считает, что чиновники высшего звена могли организовать координацию с выходом американского посольства, чтобы зачистить следы о своих делах.

По данным телеканала Fox News, Джейк Салливан действительно упоминается в расследовании обстоятельств слежки за избирательным штабом Дональда Трампа в 2016 году.

14 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о временном переносе американского посольства из столицы Украины во Львов. При этом журнал The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников писал, что сотрудники посольства в Киеве по распоряжению Госдепа должны перед переездом уничтожить сетевую аппаратуру и компьютеры.

Ранее в МИД РФ оценили перенос посольства США из Киева во Львов.

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