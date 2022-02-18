Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В ЛДПР рассказали о самочувствии госпитализированного Жириновского 12:17
Стала известна причина смерти актера Геннадия Юхтина 12:15
Врач-психиатр объяснил эмоции фигуристки Александры Трусовой после Олимпиады 12:14
Ургант пошутил о резонансной школьной задаче об остывании трупа 12:13
Ученые придумали солнечный парус, способный разогнать до 20% скорости света 12:09
Украинскую организацию «Свободный Идель-Урал» признали нежелательной... 12:06
В Латвии стартуют военные учения Saber Strike 22 под руководством США 12:01
Игорь Крутой рассказал о романе Тимати с Алексой 11:58
Путин 19 февраля примет участие в учениях сил стратегического сдерживания 11:58
В США объяснили, почему Китай не станет поддерживать «вторжение» России... 11:55

Китай призвал США учитывать интересы России

МИД КНР: США должны учитывать обеспокоенность России и других стран из-за Украины

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США должны учитывать обеспокоенность России и других стран сложной ситуацией на Украине и не нагнетать обстановку своими заявлениями. Слава представителя китайского МИД приводит ТАСС.

«США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния. Украинский вопрос нужно урегулировать путем диалога и переговоров, учитывая обоснованную обеспокоенность каждой из сторон, в том числе России», — сказал он.

Ван Вэньбинь отметил, что кризис вокруг Украины необходимо решать на основе минских соглашений, а не прибегать к угрозам, санкциям и давлению.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин заявил, что действия России, связанные с жесткой дипломатией и продвижением своих условий в конфликтной ситуации на востоке Украины, будут иметь для Китая позитивный эффект.

Кашин подчеркнул, что текущая ситуация, которая сложилась между Киевом и Москвой, в общем является беспроигрышной для Пекина, вне зависимости от итогов переговоров по гарантиям безопасности с США и Североатлантическим альянсом.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть