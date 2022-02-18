Китай призвал США учитывать интересы России

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США должны учитывать обеспокоенность России и других стран сложной ситуацией на Украине и не нагнетать обстановку своими заявлениями. Слава представителя китайского МИД приводит ТАСС.

«США тем более не должны предпринимать шаги, которые способствуют усилению противостояния. Украинский вопрос нужно урегулировать путем диалога и переговоров, учитывая обоснованную обеспокоенность каждой из сторон, в том числе России», — сказал он.

Ван Вэньбинь отметил, что кризис вокруг Украины необходимо решать на основе минских соглашений, а не прибегать к угрозам, санкциям и давлению.

Ранее директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ Высшая школа экономики (ЦКЕМИ НИУ ВШЭ) Василий Кашин заявил, что действия России, связанные с жесткой дипломатией и продвижением своих условий в конфликтной ситуации на востоке Украины, будут иметь для Китая позитивный эффект.

Кашин подчеркнул, что текущая ситуация, которая сложилась между Киевом и Москвой, в общем является беспроигрышной для Пекина, вне зависимости от итогов переговоров по гарантиям безопасности с США и Североатлантическим альянсом.