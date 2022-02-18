В США усомнились в эффективности «адских санкций» против России

Американские «адские санкции» в отношении России уже не кажутся столь эффективными, поскольку российская экономика научилась подстраиваться под ограничения. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

По мнению автора статьи Джоша Улика, некоторые антироссийские санкции вовсе могут нанести серьезный урон экономике стран Евросоюза, так как регион более чем на треть зависит от импорта российского газа.

Изначально Вашингтон не рассматривал введение санкций в отношении российского экспорта нефти и природного газа, однако позднее президент США Джо Байден пригрозил Москве заблокировать запуск газопровода «Северный поток — 2» в случае ее «вторжения» на Украину.

Кроме того Улик отметил, что несмотря на введение предыдущих санкций против России, ее государственный долг стал уменьшаться намного быстрее, чему это происходило в тех же США или Европе. Журналист предположил, что наибольший успех в этом деле РФ может принести рост золотого запаса.

«После кризиса на Украине в 2014 году Россия использовала доходы от продажи нефти и газа для пополнения золотовалютных резервов. Москва может использовать их для поддержки рубля, если санкции приведут к обвалу валюты, или для покрытия государственных расходов», — выразил мнение Улик.

Он добавил, что хоть недавно предложенные санкции являются более масштабными, Москва успела перестроить свою экономику так, что санкции для нее уже не столь опасны.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что, если будут введены антироссийские санкций, связанные с гипотетическим вторжением на Украину избежать «глобальных последствий не удастся.