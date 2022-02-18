Байден прервал визит в Огайо из-за «происходящего в Европе»

Президент США Джо Байден прервал поездку в штат Огайо из-за ухудшения погодных условий и происходящих в Европе событий. Об этом сообщает издание New York Post.

Глава Белого дома выступал в поддержку своих инфраструктурных инициатив в городе Лорэйн, но заявил, что ему срочно нужно вернуться в столицу.

«Причина, по которой они сказали мне, что пора уезжать — я не собирался так сразу — в надвигающейся на Вашингтон непогоде. И небольшая вещь происходит в Европе прямо сейчас», — сказал Байден. Он не стал уточнять, о каких событиях в Европе идет речь. Издание отмечает, что Байден прервал визит лишь на 12 минут раньше.

Ранее Байден заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину в ближайшее время очень высока.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.