Global Times: США используют ситуацию вокруг Украины для сплочения стран НАТО

США, нагнетая риторику о «вторжении» России на Украину, пытаются сплотить членов НАТО и закрутить гайки по отношению к России. Такое мнение выразили исследователи из Китайской академии социальных наук, сообщает Global Times.

«Поскольку в настоящее время европейские члены НАТО все больше отдаляются от США, то Вашингтон стремится использовать украинский кризис, чтобы отдалить Россию от Европы, консолидировать НАТО и увеличить свой контроль над организацией», — пишут авторы материала.

Издание отмечает, что США обладают достаточным количеством рычагов для того, чтобы влиять на небольшие страны ЕС, однако Вашингтон беспокоит недостаток уступчивости со стороны крупных европейских игроков — Германии и Франции, которые могут отклонить европейско-американские отношения с намеченного курса.

«США отчаянно пытаются не допустить строительства трубопровода «Северный поток — 2», чтобы Россия и Германия не могли сформировать экономического партнерства», — заключило издание.

В последние месяцы на Западе и в Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее Politico сообщало, что Россия начнет вторжение на Украину после 20 февраля. До этого это издание обещало о нападении 16 февраля.