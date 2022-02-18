Байден проведет встречу с главами Евросоюза, чтобы обсудить Украину

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в пятницу, 18 февраля, примет участие в организованной президентом США Джо Байденом встрече с главами стран Евросоюза и НАТО для обсуждения ситуации вокруг Украины. Об этом сообщили в пресс-службе главы канадского правительства.

«Премьер-министр примет участие во встрече, организованной президентом США Джо Байденом с лидерами Франции, Германии, Италии, Польши, Румынии и Великобритании, Европейского Союза и НАТО, чтобы обсудить Украину», — указано в сообщении.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.

Ранее Байден заявил, что вероятность «вторжения» России на Украину в ближайшее время очень высока.