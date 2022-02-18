Блинкен поблагодарил Польшу за помощь американцам, уезжающим с Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с министром иностранных дел Польши и действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау инициативу о запуске обновленного диалога о европейской безопасности, а также поблагодарил его за оказание помощи уезжающим с Украины американцам. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы американского внешнеполитического ведомства.

«Госсекретарь поблагодарил министра иностранных дел за помощь с американскими гражданами, которые покидают Украину», — указано в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что Блинкен поприветствовал вовлеченность главы польского МИД в работу с Киевом и Москвой, выразив поддержку инициативе министра Рау о запуске обновленного диалога о европейской безопасности в ОБСЕ.

Ранее посольство США повторно призвало соотечественников покинуть Украину и опубликовало дорожную карту с перечнем стран для отъезда. Американцам рекомендовали покидать Украину через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдавию. Также диппредставительство призвало всех граждан США на Украине заполнить онлайн-форму, чтобы дипломаты могли связаться с ними.

В последние месяцы на Западе и Киеве, в частности, звучат заявления о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. В свою очередь в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению, а сообщения западных СМИ и официальных лиц о подготовке нападения называют безосновательными и неправдивыми.