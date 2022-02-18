ЕС призвали срочно остановить боевые действия в Донбассе

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что эскалацию насилия в Донбассе необходимо остановить, сообщает Reuters.

«Европейский союз призывает к немедленному прекращению продолжающейся эскалации насилия и выражает признательность Украине за ее неизменную сдержанность», — заявил Боррель.

Ранее в самопровозглашенной ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских силовиков.

По словам представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), ВСУ вели огонь в сторону подконтрольных республике населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники. При этом украинские военные применяли крупнокалиберные пулеметы, противотанковые управляемые ракеты и гранатометы.

Представитель ЛНР в СЦКК уточнил, что в настоящее время уточняется информация о пострадавших и повреждениях.