В Киеве рассказали, зачем Россия «провоцирует» киевские власти

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью каналу «1+1» заявил, что украинские власти на сегодняшний день не видят угрозы полномасштабной операции против Украины, но фиксируют провокации со стороны России.

По словам Данилова, цель «провокаций» заключается в том, чтобы заставить Киев «мощно отвечать», а потом «обвинить» украинские власти в том, чего они «делать не собираются».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в сценарий атаки Россией Киева. При этом он указал, что «атака возможна» только со стороны Белоруссии, но на границе с соседней республикой «болота, чащи, непроходимый рельеф», поэтому это тоже «апокалиптичный сценарий».

Экс-премьер Украины Николай Азаров, наоборот, назвал информацию о возможном «российском вторжении» американской провокацией и заявил, что США хотят, чтобы между Россией и Украиной развязалась война.