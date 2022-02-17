Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Британский врач обратил внимание на пять ранних симптомов рака 23:53
CAS подтвердил, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за лекарства дедушки 23:50
Блинкен объяснил Совбезу ООН, как Россия планирует начать «вторжение»... 23:44
Посольство США обвинило РФ в обстреле подконтрольной Киеву Станицы Луганской... 23:15
Двое пассажиров Московского метро напали на полицейских 23:05
Калининградская область обратились в МИД из-за транспортного коллапса на границе... 23:01
В Канаде построят парковку на месте парка, посвященного погибшим во Второй... 22:56
Россия распространила в Совбезе ООН материалы о военных преступлениях Киева 22:51
В Госдуме призвали представить Валиеву к правительственной награде 22:44
МИД Британии заявил, что Путин «должен отвергнуть» предложение ГД... 22:42

В Киеве рассказали, зачем Россия «провоцирует» киевские власти

Данилов: Россия ждет «мощных ответов» от Киева на свои «провокации»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью каналу «1+1» заявил, что украинские власти на сегодняшний день не видят угрозы полномасштабной операции против Украины, но фиксируют провокации со стороны России.

По словам Данилова, цель «провокаций» заключается в том, чтобы заставить Киев «мощно отвечать», а потом «обвинить» украинские власти в том, чего они «делать не собираются».

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что не верит в сценарий атаки Россией Киева. При этом он указал, что «атака возможна» только со стороны Белоруссии, но на границе с соседней республикой «болота, чащи, непроходимый рельеф», поэтому это тоже «апокалиптичный сценарий».

Экс-премьер Украины Николай Азаров, наоборот, назвал информацию о возможном «российском вторжении» американской провокацией и заявил, что США хотят, чтобы между Россией и Украиной развязалась война.

Все новости на тему:
Обострение ситуации вокруг Украины
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть